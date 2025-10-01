В Германии планируют ужесточить наказание для шпионов иностранных государств

Любой, кто будет действовать как шпион в пользу другой страны в Германии, в будущем столкнется с более суровым наказанием.

Об этом говорится в законопроекте, одобренном федеральным правительством Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Тому, кто осуществляет деятельность, направленную против Федеративной Республики Германия от имени иностранной спецслужбы, или соглашается на это, в будущем будет грозить тюремное заключение на срок от шести месяцев до десяти лет.

Сейчас таким агентам – за исключением особо тяжких случаев – грозит тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф. В будущем такое наказание будет применяться только в менее тяжких случаях.

В особо тяжких случаях деяние, как правило, и в дальнейшем будет считаться преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

Из-за ужесточения наказания деятельность спецслужб в будущем будет классифицироваться как особо тяжкое преступление, для расследования которого будут разрешены негласные следственные действия, такие как обыски и прослушивание жилых помещений.

Кроме того, согласно законопроекту, соответствующая разведывательная информация может быть передана на законных основаниях федеральным и штатным правоохранительным органам.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что хотя его страна не переживает сейчас стадию активной войны, однако она и не живет в мире.

Перед этим стало известно, что на севере Германии расследуют появление неизвестных дронов. В частности, над Шлезвиг-Гольштейном заметили несколько беспилотников, в связи с чем местные власти начали расследование.