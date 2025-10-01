Президент Румунії вірить, що Молдова стане членом ЄС "за три роки"
Румунський президент Нікушор Дан висловив переконання, що Молдова може стати членом Європейського Союзу через три роки, як через внутрішню волю, так і через підтримку європейських країн.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.
На питання про готовність Молдови вступити в ЄС Дан сказав, що "побився б об заклад на те, що через три роки Молдова стане членом Європейського Союзу".
"Бо, попри всі труднощі, яких зазнає країна, найочевиднішою з яких є ціна на газ, що зросла в п'ять, шість, сім разів, – завдяки дуже чіткій позиції, яку вона зайняла щодо Росії, влада та більшість громадян підтримують європейський курс", – додав Дан.
Румунський президент також сказав, що Молдова в наступні кілька років "зробить все, що від неї залежить, щоб вступити до Європейського Союзу".
Також Дан переконаний, що невирішена проблема з Придністров’ям не є перешкодою для прийняття Молдови до ЄС.
Раніше молдовська президентка Мая Санду говорила, що її країна може вже у 2028 році стати членом Європейського Союзу аби принаймні завершити всі формальні процедури для вступу.