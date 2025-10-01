Президент Румынии верит, что Молдова станет членом ЕС "через три года"

Румынский президент Никушор Дан выразил убеждение, что Молдова может стать членом Европейского Союза через три года, как из-за внутренней воли, так и благодаря поддержке европейских стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

На вопрос о готовности Молдовы вступить в ЕС Дан сказал, что "поспорил бы на то, что через три года Молдова станет членом Европейского Союза".

"Потому что, несмотря на все трудности, испытываемые страной, самой очевидной из которых является цена на газ, выросшая в пять, шесть, семь раз, – благодаря очень четкой позиции, которую она заняла в отношении России, власть и большинство граждан поддерживают европейский курс", – добавил Дан.

Румынский президент также сказал, что Молдова в следующие несколько лет "сделает все, что от нее зависит, чтобы вступить в Европейский Союз".

Также Дан убежден, что нерешенная проблема с Приднестровьем не является препятствием для принятия Молдовы в ЕС.

Ранее молдовский президент Майя Санду говорила, что ее страна может уже в 2028 году стать членом Европейского Союза чтобы по крайней мере завершить все формальные процедуры для вступления.