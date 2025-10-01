Українські історики засудили пропозицію карати за "бандеризм" у Польщі

Посольство України в Польщі в середу поширило відкриту заяву українських істориків, які засудили пропозицію президента Кароля Навроцького прирівняти ідеологію ОУН-УПА до комунізму та карати за неї.

Як пише "Європейська правда", текст звернення опублікований на сторінці посольства на Facebook.

Українські історики кажуть, що в Україні "із занепокоєнням сприйняли" ініціативу запровадити в Польщі на законодавчому рівні засудження УПА та ОУН(б), та закликають уникати політизації питань спільної з Польщею історії.

"Досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик, неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці", – ідеться у зверненні.

Історики наголосили на вдячності Польщі та польському народу за надану Україні допомогу в протистоянні російській агресії, а також додали, що погіршення відносин Києва та Варшави вигідне тільки Росії.

Вони також попередили про негативну реакцію, яку ухвалення ініційованого Навроцьким законопроєкту може викликати в Україні.

"Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки", – сказали вони.

Українські історики вважають, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії "мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн" та відновлення роботи українсько-польського Форуму істориків.

Раніше цього тижня президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму обіцяний законопроєкт про запобігання "пропаганді бандеризму" та "запереченню волинських злочинів".

Навроцький казав, що планує внести законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму" після інциденту на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві в серпні 2025 року.

Тоді один із відвідувачів розгорнув прапор ОУН-УПА, що викликало обурення в польському політикумі. Водночас прокуратура так і не порушила справу за цим фактом.