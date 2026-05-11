41 депутат Лейбористської партії закликає Стармера піти у відставку

Вже 41 депутат Лейбористської партії закликає прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера піти у відставку з посади партійного лідера.

Про це свідчить аналіз Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Кетрін Маккіннелл, член парламенту від округу Ньюкасл-Північ, стала останньою, хто виступила із таким закликом. "Стало зрозуміло, що настав час для нового лідера, який приведе нас до фінішу цього терміну, і до наступного", – написала вона у соцмережах.

Про це стало відомо після того, як депутатка від Лейбористської партії Кетрін Вест відмовилася від спроби негайно оскаржити лідерство Стармера у партії, але закликала його піти у відставку до вересня.

Кетрін Вест підтвердила, що збирає підписи депутатів від Лейбористської партії, щоб закликати Стармера встановити терміни виборів нового партійного лідера у вересні.

Вона зазначила, що сьогоднішня промова прем’єр-міністра була "хорошою, але не переважає результатів минулого четверга", маючи на увазі минулі місцеві вибори, які принесли лейбористам погані результати.

Для ініціювання механізму зміни партійного лідера потрібно, щоб 81 депутат від Лейбористської партії публічно підтримав заклик Кетрін Вест.

Стармер у понеділок запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів. Він наполіг, що постійна зміна лідерів за попереднього уряду консерваторів "коштувала країні величезних витрат".

На місцевих виборах 7 травня Лейбористська партія втратила понад 1460 місць в англійських радах. Натомість партія Reform UK суттєво посилила позиції.

Стармер заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді.