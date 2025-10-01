Украинские историки осудили предложение наказывать за "бандеризм" в Польше

Посольство Украины в Польше в среду распространило открытое заявление украинских историков, которые осудили предложение президента Кароля Навроцкого приравнять идеологию ОУН-УПА к коммунизму и наказывать за нее.

Как пишет "Европейская правда", текст обращения опубликован на странице посольства в Facebook.

Украинские историки говорят, что в Украине "с беспокойством восприняли" инициативу ввести в Польше на законодательном уровне осуждение УПА и ОУН(б), и призывают избегать политизации вопросов общей с Польшей истории.

"Достаточно сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА и ОУН(б) к геноцидальным практикам, неоимперским тоталитарным режимам нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы", – говорится в обращении.

Историки подчеркнули благодарность Польше и польскому народу за оказанную Украине помощь в противостоянии российской агрессии, а также добавили, что ухудшение отношений Киева и Варшавы выгодно только России.

Они также предупредили о негативной реакции, которую принятие инициированного Навроцким законопроекта может вызвать в Украине.

"В соответствии с существующей практикой украинская сторона также будет вынуждена применять зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов крестьянских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы", – сказали они.

Украинские историки считают, что наиболее оптимальным путем решения вопросов общей трагической истории "должно быть продолжение поисково-эксгумационных работ на территориях обеих стран" и возобновление работы украинско-польского Форума историков.

Ранее на этой неделе президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм обещанный законопроект о предотвращении "пропаганды бандеризма" и "отрицании волынских преступлений".

Навроцкий сказал, что планирует внести законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма" после инцидента на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве в августе 2025 года.

Тогда один из посетителей развернул флаг ОУН-УПА, что вызвало возмущение в польском политикуме. В то же время прокуратура так и не возбудила дело по этому факту.