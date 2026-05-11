Естонія розраховує, що українські дрони оминатимуть її повітряний простір

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок обговорив із ним останні події у війні Росії проти України та шляхи зміцнення співпраці у сфері повітряної безпеки та протидії дронам.

Про це Тсахкна розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Переговори пройшли у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Я наголосив на тому, що Естонія очікує, що українські безпілотники будуть експлуатуватися таким чином, щоб уникнути входження в повітряний простір Естонії", – зазначив Тсахкна.

Він додав, що Україна продемонструвала унікальний досвід та технології у протидії дронам, які є надзвичайно цінними також для Естонії та регіону.

"Ми серйозно ставимося до пропозиції України щодо поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки, і наші відповідні інституції продовжують обговорення цього питання", – підкреслив міністр.

Сибіга в ході телефонної розмови зі своєю латвійською колегою Байбою Браже заявив, що інциденти з дронами, які впали на території Латвії, були спричинені дією російських засобів РЕБ.

Нагадаємо, раніше Україна висловила готовність відправити у Фінляндію групу своїх експертів, щоб поділитися досвідом та допомогти захистити повітряний простір від дронів.

