Естонія розраховує, що українські дрони оминатимуть її повітряний простір
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок обговорив із ним останні події у війні Росії проти України та шляхи зміцнення співпраці у сфері повітряної безпеки та протидії дронам.
Про це Тсахкна розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Переговори пройшли у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
"Я наголосив на тому, що Естонія очікує, що українські безпілотники будуть експлуатуватися таким чином, щоб уникнути входження в повітряний простір Естонії", – зазначив Тсахкна.
Він додав, що Україна продемонструвала унікальний досвід та технології у протидії дронам, які є надзвичайно цінними також для Естонії та регіону.
"Ми серйозно ставимося до пропозиції України щодо поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки, і наші відповідні інституції продовжують обговорення цього питання", – підкреслив міністр.
Сибіга в ході телефонної розмови зі своєю латвійською колегою Байбою Браже заявив, що інциденти з дронами, які впали на території Латвії, були спричинені дією російських засобів РЕБ.
Нагадаємо, раніше Україна висловила готовність відправити у Фінляндію групу своїх експертів, щоб поділитися досвідом та допомогти захистити повітряний простір від дронів.
Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.