Україна отримала 170 млн євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

Україна 1 жовтня отримала на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи ще 170 млн євро.

Про це у Telegram повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає "Європейська правда".

Угоду про залучення цієї позики підписали у Римі під час Конференції з питань відновлення України.

Свириденко уточнила, що 70 млн євро підуть на проєкт HOME: компенсація за зруйноване житло. "Це ще 1500 житлових сертифікатів єВідновлення і можливість для 4 тисяч родин придбати нові оселі замість знищених. Пріоритет мають Захисники і Захисниці, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї", – написала вона.

Завдяки проєкту понад 7600 українців вже отримали нове житло, а всього житлові сертифікати отримали – 24,3 тисячі українських родин.

Ще100 млн євро спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб: це допомога на проживання, житло, освіту дітей, інтеграцію у громади.

"Я вдячна нашим європейським партнерам за цю допомогу. Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські родини могли відновлювати своє життя в Україні", – написала Свириденко.

Навесні уряд України та Банк розвитку Ради Європи підписали кредитну угоду на суму 50 мільйонів євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Це була друга позика банку на підтримку житлового сектору України. Перша, на загальну суму 100 млн євро, була підписана у 2024 році та передбачала компенсацію за зруйноване житло через житлові сертифікати.