Украина получила 170 млн евро на жилищные программы от Банка развития Совета Европы

Украина 1 октября получила на жилищные программы от Банка развития Совета Европы еще 170 млн евро.

Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает "Европейская правда".

Соглашение о привлечении этого займа подписали в Риме во время Конференции по вопросам восстановления Украины.

Свириденко уточнила, что 70 млн евро пойдут на проект HOME: компенсация за разрушенное жилье. "Это еще 1500 жилищных сертификатов еВідновлення и возможность для 4 тысяч семей приобрести новые дома вместо уничтоженных. Приоритет имеют Защитники и Защитницы, люди с инвалидностью и многодетные семьи", – написала она.

Благодаря проекту более 7600 украинцев уже получили новое жилье, а всего жилищные сертификаты получили – 24,3 тысячи украинских семей.

Еще 100 млн евро направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц: это помощь на проживание, жилье, образование детей, интеграцию в общины.

"Я благодарна нашим европейским партнерам за эту помощь. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы украинские семьи могли восстанавливать свою жизнь в Украине", – написала Свириденко.

Весной правительство Украины и Банк развития Совета Европы подписали кредитное соглашение на сумму 50 миллионов евро для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Это был второй заем банка на поддержку жилищного сектора Украины. Первый, на общую сумму 100 млн евро, был подписан в 2024 году и предусматривал компенсацию за разрушенное жилье через жилищные сертификаты.