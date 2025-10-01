Міністр оборони Данії поскаржився, що цими днями спить "надто мало"
Серія інцидентів з прольотом невідомих дронів над Данією вплинули на режим сну міністра оборони країни Троельса Лунда Поульсена.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю DR, відповідаючи на запитання слухачів.
Поульсен визнав, що загострення безпекової ситуації вплинуло на його графік, тож він "спить надто мало, скажімо так".
"За останній тиждень я не виспався. Але це складова ситуації, яка склалася станом на зараз. Тож не те щоб у мене було достатньо сну", – додав він.
Минулого тижня дрони були помічені над аеропортами Копенгагена та Ольборга, а також біля військових обʼєктів.
Після цього Данія тимчасово заборонила всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі країни, а європейські союзники відправили військових для допомоги в протидії дронам.
