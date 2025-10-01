Министр обороны Дании пожаловался, что в последнее время спит "слишком мало"

Серия инцидентов с пролетом неизвестных дронов над Данией повлияла на режим сна министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DR, отвечая на вопросы слушателей.

Поульсен признал, что обострение ситуации с безопасностью повлияло на его график, поэтому он "спит слишком мало, скажем так".

"За последнюю неделю я не выспался. Но это составляющая ситуации, которая сложилась на данный момент. Так что не то чтобы у меня было достаточно сна", – добавил он.

На прошлой неделе дроны были замечены над аэропортами Копенгагена и Ольборга, а также возле военных объектов.

После этого Дания временно запретила все полеты гражданских беспилотников в воздушном пространстве страны, а европейские союзники отправили военных для помощи в противодействии дронам.

