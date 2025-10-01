Зеленский снова призвал лидеров ЕС открыть первый переговорный кластер

Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета в среду призвал к открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", обращение Зеленского опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал, что Украина наносит удары по целям на территории России, значительно повредив их топливные мощности.

"Такие решительные действия должны подкрепляться сильными политическими решениями", – добавил он.

Глава государства напомнил о завершении Украиной внутреннего скрининга законодательства на соответствие нормам ЕС.

"Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе – кластера „Основы". Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такого же решения заслуживает и Молдова, которая недавно "в очередной раз четко подтвердила свой европейский выбор".

"Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Конечно, все мы также поддерживаем страны Западных Балкан – они тоже заслуживают быть частью нашего общего европейского дома. Европа должна соблюдать свои обещания так же, как страны-кандидаты выполняют свои обязательства", – подытожил президент.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом, венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

