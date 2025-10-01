В Італії вилучили понад 20 підозрілих картин Далі, які можуть бути підробками

Італійська поліція, що займається питаннями мистецтва, у середу вилучила 21 картину, нібито написану Сальвадором Далі, за підозрою в підробці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Конфісковані твори мистецтва були частиною виставки "Сальвадор Далі, між мистецтвом і міфом", яка експонувалася в Римі протягом першої половини 2025 року, а минулого тижня відкрилася в Пармі.

Фото: АР

Італійська поліція карабінерів, що спеціалізується на мистецтві, заявила, що під час виставки в Римі вона отримала повідомлення про підозрілі аномалії в деяких творах від офіційної фундації Далі.

Художник створив некомерційну фундацію Fundaciòn Gala – Salvador Dalí в 1983 році з метою "просування, розвитку, поширення, вдосконалення та захисту світу Далі в усьому світі".

У середу вранці за ордером судді поліція вилучила 21 картину з музею в Пармі, серед яких були гобелени, малюнки та гравюри. Поліція наголосила, що розслідування триває.

У 2023 році співробітник музею в Мюнхені зізнався в тому, що замінив кілька картин з фондосховища на підробки і виставив оригінали на аукціон.

Раніше цього року в музеї в нідерландському Роттердамі дитина пошкодила картину американського художника, яку оцінюють в десятки мільйонів євро.