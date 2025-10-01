В Италии изъяли более 20 подозрительных картин Дали, которые могут быть подделками
Итальянская полиция, занимающаяся вопросами искусства, в среду изъяла 21 картину, якобы написанную Сальвадором Дали, по подозрению в подделке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Конфискованные произведения искусства были частью выставки "Сальвадор Дали, между искусством и мифом", которая экспонировалась в Риме в течение первой половины 2025 года, а на прошлой неделе открылась в Парме.
Итальянская полиция карабинеров, специализирующаяся на искусстве, заявила, что во время выставки в Риме она получила сообщение о подозрительных аномалиях в некоторых произведениях от официальной фонда Дали.
Художник создал некоммерческую фундацию Fundaciòn Gala – Salvador Dalí в 1983 году с целью "продвижения, развития, распространения, совершенствования и защиты мира Дали во всем мире".
В среду утром по ордеру судьи полиция изъяла 21 картину из музея в Парме, среди которых были гобелены, рисунки и гравюры. Полиция подчеркнула, что расследование продолжается.
В 2023 году сотрудник музея в Мюнхене признался в том, что заменил несколько картин из фондохранилища на подделки и выставил оригиналы на аукцион.
Ранее в этом году в музее в нидерландском Роттердаме ребенок повредил картину американского художника, которую оценивают в десятки миллионов евро.