США наложили новые санкции против программы баллистических ракет Ирана

Министерство финансов США в среду объявило о новых санкциях против Ирана, направленных на ограничение его возможностей получать секретные технологии и производить баллистические ракеты и самолеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении американского Минфина.

США внесли в санкционный список 21 юридическое лицо и 17 физических лиц, причастных к сетям, через которые Тегеран приобретает секретные товары и технологии для своего Министерства обороны и производства ракет и военных самолетов.

"Эти сети способствовали деятельности, которая охватывала закупку технологий для современных систем ракет "земля-воздух" и незаконную покупку вертолета американского производства", – говорится в сообщении.

Новые санкции Министерства финансов США дополняют возвращение других ограничительных мер после того, как Совет безопасности ООН решил не продлевать их отсрочку.

"Поддержка иранским режимом террористических группировок и его стремление к получению ядерного оружия угрожают безопасности Ближнего Востока, США и наших союзников во всем мире", – прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

Напомним, повторное введение санкций ООН произошло в связи с решением Совета безопасности ООН не продлевать отмену санкций против Ирана в связи с принятием иранского "ядерного соглашения".

Тегеран ранее предупредил о жесткой реакции на возобновление санкций и накануне заявил, что отзывает своих послов в Великобритании, Франции и Германии для консультаций.