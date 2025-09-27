Іран відкликав послів з Німеччини, Франції та Великої Британії

Іран відкликав своїх послів у Німеччині, Франції та Великій Британії в суботу для консультацій через заплановане відновлення санкцій ООН.

Про це повідомило державне інформаційне агентство країни Mehr, пише "Європейська правда".

"У відповідь на дії трьох європейських країн щодо активації механізму врегулювання спорів та спроби відновити санкції Ради безпеки (ООН), Іран відкликав своїх послів у Німеччині, Франції та Великій Британії до Тегерана", – сказано у повідомленні.

Цей крок був зроблений після того, як у п'ятницю Росія і Китай спробували відстрочити відновлення міжнародних санкцій проти Ірану, але зазнали невдачі в Раді Безпеки ООН.

Лише чотири країни підтримали їхній проєкт резолюції, відкривши шлях для поновлення санкцій.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що після провалу переговорів європейських держав з Іраном щодо його ядерної програми проти Тегерана будуть запроваджені більш широкі санкції ООН.

Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН лист про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Минулого тижня Рада безпеки ООН не ухвалила резолюцію про подальше призупинення санкцій, що відкрило шлях до їхнього повернення 28 вересня.

