Пассажирский самолет экстренно приземлился в Бухаресте из-за дыма на борту
Самолет British Airways, выполнявший рейс из Стамбула в Лондон, в четверг совершил аварийную посадку в столице Румынии Бухаресте из-за дыма на борту.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Пилоты самолета Airbus A320, на борту которого находились 142 пассажира, подали запрос на аварийную посадку в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды вечером 9 октября и впоследствии успешно приземлились На борт самолета поднялась аварийная бригада, включая медицинский персонал.
Существуют противоречивые сообщения о том, был ли дым на борту самолета.
Авиакомпания заявила, что не получала сообщений о дыме, но Министерство здравоохранения Румынии в заявлении, опубликованном сразу после приземления самолета, сообщило, что "наличие дыма было подтверждено" и что все пассажиры были эвакуированы.
Также сообщается, что четверо пассажиров могли отравиться дымом.
"Четверо человек находятся в плохом состоянии здоровья, возможно, из-за отравления дымом, и получают медицинскую помощь на месте", – отметили в министерстве, но впоследствии добавили, что "они не нуждались в медицинской помощи".
British Airways в заявлении для The Associated Press отметила, что "безопасность наших клиентов и коллег всегда является нашим главным приоритетом, и наш экипаж принял решение об изменении курса в качестве меры предосторожности из-за подозрения на техническую проблему".
"Самолет приземлился безопасно, пассажиры высадились в обычном режиме, и мы не получили никаких сообщений о дыме на борту или госпитализации", – говорится в заявлении авиакомпании.
Напомним, вечером 2 сентября в Норвегии из-за дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.
А 22 сентября самолет авиакомпании Nouvel Air едва не приземлился на самолет easyJet, который готовился к взлету в аэропорту Ниццы.