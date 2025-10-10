Пассажирский самолет экстренно приземлился в Бухаресте из-за дыма на борту

Самолет British Airways, выполнявший рейс из Стамбула в Лондон, в четверг совершил аварийную посадку в столице Румынии Бухаресте из-за дыма на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пилоты самолета Airbus A320, на борту которого находились 142 пассажира, подали запрос на аварийную посадку в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды вечером 9 октября и впоследствии успешно приземлились На борт самолета поднялась аварийная бригада, включая медицинский персонал.

Существуют противоречивые сообщения о том, был ли дым на борту самолета.

Авиакомпания заявила, что не получала сообщений о дыме, но Министерство здравоохранения Румынии в заявлении, опубликованном сразу после приземления самолета, сообщило, что "наличие дыма было подтверждено" и что все пассажиры были эвакуированы.

Также сообщается, что четверо пассажиров могли отравиться дымом.

"Четверо человек находятся в плохом состоянии здоровья, возможно, из-за отравления дымом, и получают медицинскую помощь на месте", – отметили в министерстве, но впоследствии добавили, что "они не нуждались в медицинской помощи".

British Airways в заявлении для The Associated Press отметила, что "безопасность наших клиентов и коллег всегда является нашим главным приоритетом, и наш экипаж принял решение об изменении курса в качестве меры предосторожности из-за подозрения на техническую проблему".

"Самолет приземлился безопасно, пассажиры высадились в обычном режиме, и мы не получили никаких сообщений о дыме на борту или госпитализации", – говорится в заявлении авиакомпании.

