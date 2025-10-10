Швеция выделит $370 миллионов на системы противодействия дронам

Швеция инвестирует 3,5 миллиарда шведских крон (367,11 миллиона долларов) в дополнительные системы противодействия дронам.

Об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Пол Йонсон, информирует "Европейская правда".

Как отметил глава шведского оборонного ведомства, это включает оружие для сбивания дронов, ударные дроны для авиабаз и датчики для создания помех.

"Это значительно усилит наши оборонные возможности", – добавил он.

Кроме того, Швеция приобретет больше запасных частей и оборудования для боевых самолетов.

"Недавние нарушения и шпионаж дронов напоминают о том, что угрозы с воздуха становятся все более важной частью современной войны. Мы должны защищаться от этого", – подчеркнул Йонсон.

Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС упростить стандарты закупок беспилотников.

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия изучает текущие бюджеты ЕС и действующие правовые рамки, чтобы найти дополнительные средства для развития индустрии дронов.