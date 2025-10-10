Трамп вважає, що Україна і РФ невдовзі "сядуть за стіл переговорів"

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна та Росія скоро проведуть переговори щодо мирного врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Білому домі, де приймав президента Фінляндії Александра Стубба.

Трамп повторив, що вважав врегулювання розв’язаної РФ війни простішим, ніж воно виявилось насправді.

Однак, як сподівається президент США, "ми скоро досягнемо успіху".

"Це жахлива війна. Найгірша з часів Другої світової війни… У нас є багато причин, щоб вони це зробили, і я думаю, що вони дуже скоро сядуть за стіл переговорів", – сказав Трамп.

Нагадаємо, після зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня американський президент почав усе частіше публічно критикувати Росію за небажання йти на врегулювання війни в Україні.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території.

Нещодавно президент США також висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.