Сибига просит партнеров решительно ответить на удары РФ по энергетике

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительному ответу на российские удары по критически важной гражданской инфраструктуре, нанесенные Россией ночью 10 октября.

Об этом он написал в соцсети Х в пятницу утром, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Путин нанес удары в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

"Это сознательная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов, и до сих пор отвергает любые реальные дипломатические и мирные усилия", – написал министр.

Он подчеркнул, что Россия хуже ХАМАС, поскольку даже ХАМАС согласился на перемирие и мирные переговоры.

"В результате этой массированной атаки в Запорожье погиб 7-летний мальчик, а десятки мирных жителей по всей стране получили ранения. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах многие люди остаются без электричества после российских ударов по гражданским энергетическим объектам", – перечислил министр последствия атаки.

Он подчеркнул, что лишение людей энергии во время осеннего похолодания является актом геноцида в соответствии со статьей II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы.

"Давление на Москву – единственный рецепт, который может сработать, но оно должно быть сильным и консолидированным. Экономическое давление через жесткие санкции, военное давление через усиленную поддержку Украины и политическое давление через полную изоляцию. Путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее прекращения", – заявил Сибига.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина и Россия скоро проведут переговоры о мирном урегулировании.

Недавно президент США также выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.