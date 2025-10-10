НАТО с понедельника начнет свои ежегодные ядерные учения

Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 13 октября.

Об этом объявил в пятницу генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, пишет "Европейская правда".

Рютте отметил, что учения помогают обеспечить надежность, безопасность и эффективность ядерного сдерживания НАТО.

"Важно отметить, что эти учения проводятся ежегодно. Это ежегодные учения, и они проводятся регулярно", – сказал генсек.

Он добавил, что эти учения являются четким сигналом для любого потенциального противника о том, что Альянс может защитить и оборонять всех своих членов от любой угрозы.

Напомним, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на все более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.

Также стало известно, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.