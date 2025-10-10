Rheinmetall передаст Украине системы ПВО Skyranger 35
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35, которые будут профинансированы за средства, полученные от замороженных активов России.
Об этом говорится в заявлении компании, пишет "Европейская правда".
Компания сообщила, что передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35 на базе Leopard 1. Стоимость заказа составляет сотни миллионов евро.
В заявлении отметили, что системы финансируются за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Производство и интеграция систем будут осуществляться компанией Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.
"Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", – сказал Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall.
Leopard 1 Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы на базе пушки. Skyranger 35 оснащен револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.
Она имеет дальность до 4 тысяч метров и высокую степень совместимости с револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk 3.
Ранее СМИ ссылаясь на осведомленные источники писали, что Министерство обороны Германии закажет у оборонного концерна Rheinmetall мобильные антидроновые системы Skyranger, чтобы устранить пробел в противовоздушной обороне, который образовался после вывода из эксплуатации установок Gepard.
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2025 года.