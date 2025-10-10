У Чехії фіксували невідомі БпЛА біля військових об’єктів

У Збройних силах Чехії повідомили, що в країні також бували випадки появи невідомих безпілотників біля стратегічних, у тому числі військових об’єктів.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", про це сказала речниця Генштабу Зденка Собарна Кошванцова.

За словами речниці, у Чехії фіксувалися випадки перебування невідомих безпілотників біля важливих інфраструктурних об’єктів, у тому числі військових.

"Проте перелік (цих об’єктів) є засекреченою інформацією", – зазначила речниця.

Також вона не уточнила, коли це відбувалося.

Речниця зазначила, що чеська армія готова виявляти, розпізнавати та знешкоджувати їх як збиттям, так і шляхом радіочастотного впливу, залежно від обставин та балансу ризиків.

В Естонії повідомили, що у четвер фіксували порушення повітряного простору "невеликим об’єктом", але йдеться точно не про великий ударний дрон.

Як повідомляли, Швеція інвестує 3,5 мільярда шведських крон (367,11 мільйона доларів) у додаткові системи протидії дронам.