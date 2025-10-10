В Чехии фиксировали неизвестные БпЛА возле военных объектов

В Вооруженных силах Чехии сообщили, что в стране также бывали случаи появления неизвестных беспилотников возле стратегических, в том числе военных объектов.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Генштаба Зденка Собарна Кошванцова.

По словам пресс-секретаря, в Чехии фиксировались случаи пребывания неизвестных беспилотников у важных инфраструктурных объектов, в том числе военных.

"Однако перечень (этих объектов) – это засекреченная информация", – отметила пресс-секретарь.

Также она не уточнила, когда это происходило.

Пресс-секретарь отметила, что чешская армия готова выявлять, распознавать и обезвреживать их как сбиванием, так и путем радиочастотного воздействия, в зависимости от обстоятельств и баланса рисков.

В Эстонии сообщили, что в четверг фиксировали нарушение воздушного пространства "небольшим объектом", но речь точно идет не о большом ударном дроне.

Как сообщалось, Швеция инвестирует 3,5 млрд шведских крон (367,11 млн долларов) в дополнительные системы противодействия дронам.