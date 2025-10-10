В НАТО непублично отвергли угрозы Трампа исключить Испанию

НАТО не имеет механизма для исключения из состава организации, и выход союзника рассматривается только на добровольной основе, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Испании из-за нежелания увеличивать расходы на оборону.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Europa Press сообщили источники в структуре Альянса.

Накануне во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

От официальных комментариев по этому вопросу НАТО воздерживается.

Несколько источников в Альянсе сказали Europa Press, что в НАТО не существует процедур для исключения из состава. Они считают заявления Трампа тактикой для усиления давления с целью увеличения расходов на оборону.

"Нельзя исключить союзника. Не существует никакой процедуры для этого", – сказали Europa Press опрошенные источники.

Они в то же время добавили, что позиция Испании не поднимать военные расходы выше 2,1% ВВП не воспринимается в НАТО, хотя союзники "пытаются приспособиться" к этому расхождению.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.

В то же время лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо набросился с критикой на премьер-министра Педро Санчеса после заявления Трампа о том, что Испанию следует исключить из НАТО.