В Бундестаге объяснили, как нацистское прошлое мешает Германии эффективно противодействовать дронам

В Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется менять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые сейчас существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом сказал председатель оборонного комитета Бундестага, член ХДС Томар Рёвекамп.

Депутат пояснил, что в немецкую послевоенную конституцию 1949 года заложили прямые предохранители от того, чтобы Бундесвер играл значительную роль в мерах по безопасности внутри страны – из-за уроков из нацистского прошлого, когда армией злоупотребляли в политических целях.

В новых исторических обстоятельствах эти предохранители привели к тому, что Германия не может эффективно использовать все имеющиеся у нее средства для защиты от российских провокаций и таких проблем, как неизвестные дроны возле стратегических объектов.

"Нам нужно менять законы, чтобы собственно единственные, кто способен этим заняться – Бундесвер – получили для этого полномочия... Федеральная полиция, а также почти все земельные полицейские силы сейчас не имеют возможностей для защиты от дронов", – пояснил Рёвекамп.

В рамках действующего законодательства армия имеет право только "оказывать административную поддержку" в противодействии такой угрозе – например, идентифицировать воздушные цели или передать определенную информацию, что и произошло, когда загадочные БпЛА кружили возле аэропорта Мюнхена.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует создать специальное подразделение противодействия БпЛА в рамках федеральной полиции, а также национальный центр противодействия беспилотникам, что обеспечит концентрацию ресурсов полиции, разведки и военных.

Также он планирует внести закон, который бы позволил Бундесверу сбивать дроны в воздушном пространстве Германии, если они могут представлять угрозу.

Однако Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, глава комитета в Европарламенте по обороне и безопасности, отметила, что новый закон "со старта" может оказаться неконституционным, если армии предоставят какие-то полномочия, шире "административной поддержки".

Рёвекамп считает, что в этих условиях Германии придется думать о поправках в конституцию.

"Мир изменился, и разницы между внутренней и внешней безопасностью уже нет. Планируя наперед, мы должны адаптировать положения нашей конституции к реальности", – говорит он.

Напомним, земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять в пример принятый правительством Баварии закон.