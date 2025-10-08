Німецька поліція рекомендує всім перейняти рішення Баварії у протидії дронам

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад закон про захист від польотів дронів, який у вівторок був ухвалений урядом Баварії.

Заяву Копельке наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Баварія показує приклад того, "що зараз повинні зробити інші федеральні землі та федеральний уряд": швидко модернізувати законодавство, придбати техніку та підвищити обороноздатність відповідної поліції на місцях.

"Я хотів би, щоб усі уряди земель діяли так само рішуче, бо зараз це потрібно нам більше, ніж будь-коли", – додав Копельке.

Раніше стало відомо, що уряд німецької федеральної землі Баварія ухвалив закон, що надає місцевій поліції право збивати невідомі дрони, якщо це вважатимуть за необхідне.

Відповідне рішення ухвалили після того, як кілька днів тому поява невідомих дронів порушила роботу аеропорту Мюнхена.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.