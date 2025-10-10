Укр Рус Eng

МЗС: США більше не кажуть "ні" на запит України про ракети Tomahawk

Новини — П'ятниця, 10 жовтня 2025, 16:54 — Уляна Кричковська

У Міністерстві закордонних справ заявили про те, що наразі триває детальна і активна дискусія щодо можливості надання американцями Україні ракет Tomahawk.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п’ятницю, 10 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Тихий заявив, що Україна чує та вітає позитивні сигнали з боку Сполучених Штатів і президента США щодо можливості надання цієї потужної зброї. 

"Я хочу нагадати, що Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше, а власне ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає", – наголосив він. 

За словами речника МЗС, натомість є "дуже детальна і активна дискусія щодо можливості надання цих ракет". 

"Зараз українська і американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорювати ці всі нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях, які з цих ракет можуть бути надані Україні. Значить, ми бачимо, звісно, різноманітні реакції з боку Росії на цю тему, бо йдеться про дуже потужну зброю", – зазначив він.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав, що "певною мірою" ухвалив рішення.

У Кремлі заявили, що потрібно дочекатися конкретніших рішень з боку Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Tomahawk Україні.

США Війна з РФ Зброя ЗСУ
