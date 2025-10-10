МИД: США больше не говорят "нет" на запрос Украины о ракетах Tomahawk

В Министерстве иностранных дел заявили, что сейчас продолжается детальная и активная дискуссия о возможности предоставления американцами Украине ракет Tomahawk.

Об этом сказал представитель МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, 10 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Тихий заявил, что Украина слышит и приветствует позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов и президента США о возможности предоставления этого мощного оружия.

"Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос о возможности предоставления этих ракет и раньше, еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нету", – подчеркнул он.

По словам представителя МИД, вместо этого есть "очень подробная и активная дискуссия о возможности предоставления этих ракет".

"Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривать эти все нюансы, в каких формах, в каких комплектациях, какие из этих ракет могут быть предоставлены Украине. Мы видим, конечно, разнообразные реакции со стороны России на эту тему, потому что речь идет об очень мощном оружии", – отметил он.

Недавно американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сказал, что "в определенной степени" принял решение.

В Кремле заявили, что нужно дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона в вопросе поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.