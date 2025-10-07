У Кремлі відреагували на слова Трампа про "майже ухвалене" рішення щодо Tomahawk

У Кремлі заявили, що потрібно дочекатися конкретніших рішень з боку Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Tomahawk Україні.

Як пише "Європейська правда", про це сказав у вівторок речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

На прохання журналістів прокоментувати висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що рішення про передачу Києву ракет Tomahawk певною мірою ухвалене, Пєсков сказав: "Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть".

Коментуючи потенційну передачу ракет, президент Трамп говорив, що не бажає ескалації напруженості у відносинах з РФ і спробує уточнити, яким чином і з якою метою будуть застосовуватися ці крилаті ракети.

"Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви – принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив минулого місяця, що Вашингтон розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, включаючи Москву, хоча неясно, чи було прийнято остаточне рішення.

Нещодавно господар Кремля Владімір Путін попередив, що рішення США поставити Україні ракети Tomahawk великої дальності для ударів по глибині Росії зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.