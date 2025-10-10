Парламент Косова через вісім місяців після виборів остаточно розблокував роботу

Парламент частково визнаного Косова у пʼятницю виконав останню вимогу для розблокування своєї повноцінної роботи, чому передували місяці неможливості призначити новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У пʼятницю косовські законодавці обрали заступника спікера з-поміж представників сербської меншини Косова – ним став представник просербської партії "Сербський список" Ненда Расіч.

Необхідність призначити заступника спікера з-поміж етнічних сербів Косова передбачена Конституцією, але в серпні, коли було обране керівництво парламенту, її не дотримали.

Це спонукало "Сербський список" звернутись до Конституційного суду Косова, який призупинив роботу парламенту. У середу він дав парламенту 12 днів на призначення "сербського" заступника спікера і вирішення політичної кризи.

Тепер парламент Косова може перейти до затвердження постійного уряду. Нинішній виконувач обовʼязків премʼєра і лідер партії "Самовизначення "Альбін Курті розраховує залишитись при владі.

Як лідер найбільшої партії за підсумками виборів у лютому 2025 року, Курті отримає мандат на формування уряду протягом 15 днів, який потім повинен бути затверджений парламентом. Однак, якщо він двічі зазнає невдачі, Косово може провести дострокові вибори.

Новий уряд Косову потрібен для вирішення економічних проблем і відновлення переговорів про нормалізацію відносин із Сербією, що відбуваються за сприяння Європейського Союзу.

Крім того, 12 жовтня в Косово також відбудуться муніципальні вибори, і є ознаки того, що в них уже втручається Сербія.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.