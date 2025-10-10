Парламент Косова через восемь месяцев после выборов окончательно разблокировал работу

Парламент частично признанного Косова в пятницу выполнил последнее требование для разблокирования своей полноценной работы, чему предшествовали месяцы невозможности назначить новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В пятницу косовские законодатели избрали заместителя спикера из числа представителей сербского меньшинства Косово – им стал представитель просербской партии "Сербский список" Ненда Расич.

Необходимость назначить заместителя спикера из числа этнических сербов Косова предусмотрена Конституцией, но в августе, когда было избрано руководство парламента, ее не соблюли.

Это побудило "Сербский список" обратиться в Конституционный суд Косова, который приостановил работу парламента. В среду он дал парламенту 12 дней на назначение "сербского" заместителя спикера и решение политического кризиса.

Теперь парламент Косово может перейти к утверждению постоянного правительства. Нынешний исполняющий обязанности премьера и лидер партии "Самоопределение" Альбин Курти рассчитывает остаться у власти.

Как лидер крупнейшей партии по итогам выборов в феврале 2025 года, Курти получит мандат на формирование правительства в течение 15 дней, которое затем должно быть утверждено парламентом. Однако, если он дважды потерпит неудачу, Косово может провести досрочные выборы.

Новое правительство Косова нужно для решения экономических проблем и возобновления переговоров о нормализации отношений с Сербией, происходящих при содействии Европейского Союза.

Кроме того, 12 октября в Косове также состоятся муниципальные выборы, и есть признаки того, что в них уже вмешивается Сербия.

