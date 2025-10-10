У Норвегії перевірять можливий злив інформації про лавреата Нобелівської премії миру

Нобелівський комітет вирішив перевірити можливий витік інформації про присудження Нобелівської премії миру після повідомлень про аномальні ставки на цьогорічну лавреатку Марію Мачадо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

У ніч проти пʼятниці, напередодні оголошення лавреата Нобелівської премії миру, на сайті з розрахунку ймовірностей Polymarket почали різко зростати ставки на лідерку венесуельської опозиції.

Якщо ще о 00:40 у пʼятницю імовірність присудження премії Мачадо становила 3,75%, то вже о 02:00 вона зросла до 72,8%. Це сталось після кількох великих ставок на її імʼя, одна з яких перевищила 67 тисяч доларів.

У п'ятницю ввечері керівник Нобелівського інституту Крістіан Берг Харпвікен сказав Aftenposten, що вони будуть розслідувати, що сталося – але не розкриватимуть як і не уточнюватимуть, скільки людей знали імʼя лавреатки.

"Я думаю, що ще зарано бути впевненим, що це витік інформації. Але ми зараз будемо це розслідувати", – сказав Харпвікен.

На його думку, найімовірніше, йдеться про "цифровий витік" інформації.

Нобелівська премія миру за 2025 рік, особливу увагу до якої було прикуто через бажання президента США Дональда Трампа її отримати, дісталась Марії Коріні Мачадо з Венесуели.

У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир".