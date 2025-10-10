В Норвегии проверят возможный утечку информации о лауреате Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет решил проверить возможную утечку информации о присуждении Нобелевской премии мира после сообщений об аномальных ставках на лауреата этого года Марию Мачадо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

В ночь на пятницу, накануне объявления лауреата Нобелевской премии мира, на сайте по расчету вероятностей Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции.

Если еще в 00:40 в пятницу вероятность присуждения премии Мачадо составляла 3,75%, то уже в 02:00 она выросла до 72,8%. Это произошло после нескольких крупных ставок на ее имя, одна из которых превысила 67 тысяч долларов.

В пятницу вечером руководитель Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен сказал Aftenposten, что они будут расследовать случившееся, но не будут раскрывать и уточнять, сколько людей знали имя лауреатки.

"Я думаю, что еще рано быть уверенным, что это утечка информации. Но мы сейчас будем это расследовать", – сказал Харпвикен.

По его мнению, скорее всего, речь идет о "цифровой утечке" информации.

Нобелевская премия мира за 2025 год, к которой было приковано особое внимание из-за желания президента США Дональда Трампа ее получить, досталась Марии Корини Мачадо из Венесуэлы.

В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира".