Дания приобретет у США еще 16 истребителей F-35

Датское правительство и парламент достигли политического соглашения о приобретении у Соединенных Штатов дополнительно 16 истребителей пятого поколения F-35.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Дании.

Для приобретения дополнительных F-35 Дания планирует направить 29 миллиардов датских крон (4,51 миллиарда долларов). После выполнения соглашения Дания в общей сложности будет иметь 43 истребителя.

Соглашение также предусматривает приобретение дополнительных запчастей и систем вооружения к F-35, симуляторов и учебного оборудования.

"В июле я посетил США, где обсудил возможность скорейшего приобретения дополнительных боевых самолетов F-35 с руководителем международной программы боевых самолетов F-35. Сейчас выделены средства для реализации этой возможности, чтобы мы могли осуществить закупку, которая быстро и существенно усилит боевую мощь Вооруженных сил", – сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Дания получила первые истребители F-35 в октябре 2023 года, сейчас они находятся на авиабазе Скридструп.

Всего у страны уже есть 15 F-35 на своей территории, а шесть размещены на учебной базе в США. Последние истребители планируется поставить в 2026 году.