У Відні пройшла велика акція кліматичних активістів

У столиці Австрії Відні у п’ятницю пройшла велика акція кліматичних активістів "П’ятниці задля майбутнього" – у продовження ініціативи, започаткованої шведською активісткою Гретою Тунберг.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Демонстрація почалася у центрі Відня о 15 годині, колона рушила від Ландштрасе до площі Марії-Терезії, що стало першою подією руху після кількамісячної перерви. Організатори заявляють про 5000 учасників.

APA/Georg Hochmuth

Активісти вийшли з гаслами проти політики уряду щодо викопних енергоресурсів, за закон про захист клімату та проти розширення ділянки кільцевої дороги S1, яке нещодавно анонсувало Міністерство транспорту.

APA/Georg Hochmuth

Через ходу в багатьох місцях довелося перекривати рух та змінювати маршрути громадського транспорту, водіям порадили уникати центру. Затори поступово роз’їхались після 17 години, коли акція завершилась.

Нещодавно у Берліні активісти кліматичної ініціативи "Останнє покоління" увірвалися до офісу керівної партії.

У Британії раніше засудили до тюремних строків чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера.