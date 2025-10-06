У Берліні активісти "Останнього покоління" увірвалися до офісу керівної партії

У Берліні біля штаб-квартири керівної партії ХДС протестували активісти "Останнього покоління" – кільком вдалося увірватися всередину, перш ніж втрутилася поліція.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Під гаслом "Кліматичні активісти знову повернулися" активісти з'явилися 6 жовтня біля штаб-квартири ХДС. За даними ХДС, двом демонстрантам навіть вдалося проникнути в будівлю, а також – пошкодити бюст колишнього канцлера ХДС Конрада Аденауера, перш ніж втрутилася поліція.

Демонстранти приклеїли плакат до будівлі, а також хотіли роздати символічні банкноти.

Поліція швидко прибула на місце події і тимчасово затримала деяких активістів.

Фото: Spiegel

За даними правоохоронців, близько 20 демонстрантів взяли участь в акції незадовго до засідання виконавчого комітету ХДС. Їх особи були встановлені, більшість активістів потім відпустили. Троє мали бути доставлені до слідчого судді.

Зазначимо, влітку німецька поліція заарештувала двох людей, які могли облити червоною фарбою федеральне відомство канцлера Німеччини.

Чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, засудили до тюремних строків.