В Вене прошла большая акция климатических активистов

В столице Австрии Вене в пятницу прошла большая акция климатических активистов "Пятницы ради будущего" – в продолжение инициативы, начатой шведской активисткой Гретой Тунберг.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Демонстрация началась в центре Вены в 15 часов, колонна двинулась от Ландштрасе к площади Марии-Терезии, что стало первым событием движения после нескольких месяцев перерыва. Организаторы заявляют о 5000 участниках.

APA/Georg Hochmuth

Активисты вышли с лозунгами против политики правительства в отношении ископаемых энергоресурсов, за закон о защите климата и против расширения участка кольцевой дороги S1, которое недавно анонсировало Министерство транспорта.

APA/Georg Hochmuth

Из-за шествия во многих местах пришлось перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта, водителям посоветовали избегать центра. Пробки постепенно рассосались после 17 часов, когда акция завершилась.

Недавно в Берлине активисты климатической инициативы "Последнее поколение" ворвались в офис правящей партии.

В Британии ранее приговорили к тюремным срокам четырех активистов движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), которые хотели приклеиться к взлетной полосе аэропорта Манчестера.