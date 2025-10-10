Зеленський поговорив зі Стармером про посилення ППО і санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав на Х.

Зеленський подякував Стармеру за слова співчуття у звʼязку з російським обстрілом у ніч проти пʼятниці.

"Однією з мішеней стала енергетична система України. Тому потрібно посилювати протиповітряну оборону й пришвидшувати кожне рішення з постачання ракет і систем. І саме про це ми найбільше говорили з Кіром. Дякую за розуміння наших потреб і підтримку", – додав він.

Також сторони, як і анонсувалось, обговорили можливу участь Британії в програмі PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

Лідери України і Британії додатково скоординували контакти та кроки в межах "коаліції рішучих" і готуються "до предметної розмови вже цього місяця".

"Готуємо також нові санкційні кроки проти Росії. Кір поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою", – сказав Зеленський.

Раніше у пʼятницю лідери Великої Британії, Німеччини та Франції домовились спільно просувати ініціативи з використання заморожених російських активів на користь України.

Також у Британії повідомили, що сотні ракет доставлені в Україну на кілька місяців раніше запланованого терміну.