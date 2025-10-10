Зеленский поговорил со Стармером об усилении ПВО и санкциях против России

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства написал в Х.

Зеленский поблагодарил Стармера за слова соболезнования в связи с российским обстрелом в ночь на пятницу.

"Одной из мишеней стала энергетическая система Украины. Поэтому нужно усиливать противовоздушную оборону и ускорять каждое решение по поставкам ракет и систем. И именно об этом мы больше всего говорили с Киром. Спасибо за понимание наших потребностей и поддержку", – добавил он.

Также стороны, как и анонсировалось, обсудили возможное участие Великобритании в программе PURL – закупки американского оружия для Украины за счет европейских союзников НАТО.

Лидеры Украины и Великобритании дополнительно скоординировали контакты и шаги в рамках "коалиции решительных" и готовятся "к предметному разговору уже в этом месяце".

"Готовим также новые санкционные шаги против России. Кир поделился некоторыми идеями, которые могут создать правильное давление. Каждое санкционное решение делает российскую военную машину слабее", – сказал Зеленский.

Ранее в пятницу лидеры Великобритании, Германии и Франции договорились совместно продвигать инициативы по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Также в Великобритании сообщили, что сотни ракет доставлены в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока.