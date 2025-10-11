Трамп прошел медосмотр и "моложе сердцем на 14 лет" – заключение врачей

Врач Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида заявил, что американский президент Дональд Трамп находится в "отличном состоянии здоровья" после того, как тот прошел медицинское обследование.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Трамп провел около трех часов в больнице в Бетесде в пятницу, 10 октября, где его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел "плановое контрольное обследование", которое было "частью его текущего плана поддержания здоровья".

Во время пребывания в больнице Трамп также получил ежегодную вакцину от гриппа, а также бустерную вакцину от COVID-19.

"Президент Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы", – заявил Барбабелла.

Врач отметил, что обследование помогло подготовиться к предстоящим зарубежным поездкам Трампа и включало современную диагностику, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.

Барбабелла также сказал, что оценил сердечный возраст Трампа, который оказался "примерно на 14 лет моложе" его хронологического возраста. Трампу 79 лет, и на момент инаугурации он был самым пожилым президентом США.

Трампа неоднократно обвиняли в недостаточной открытости в отношении состояния здоровья, несмотря на огромный общественный интерес к самочувствию главы американского государства.

В сентябре он опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти

Трамп проходил комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

В то же время в июле сообщали, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.