Трамп заявил о "консенсусе" относительно следующих этапов плана перемирия в Газе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "в целом существует консенсус" относительно следующих этапов плана прекращения огня в секторе Газы.

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что "в целом существует консенсус" относительно следующих этапов плана прекращения огня в Газе, но признал, что "некоторые детали еще будут проработаны".

Президент США также уверен, что соглашение "выдержит", потому что ХАМАС и Израиль "устали от боевых действий".

Трамп подтвердил, что в понедельник, 13 октября, встретится с "многими лидерами" в Каире, чтобы обсудить будущее Газы.

Перемирие в секторе Газы официально началось в полдень 10 октября, когда Армия обороны Израиля заявила, что вывела войска на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Ранее администрация Трампа обнародовала детали этого предложения.