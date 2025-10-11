Британія та Україна створять групу для координації проєктів у сфері технологій для поля бою

Україна і Велика Британія домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA – партнерства у сфері технологій для поля бою.

Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Шмигаль розповів, що на полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми LYRA – партнерства у сфері технологій для поля бою.

Документ визначає намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології. Зокрема країни домовилися про створення робочої групи, яка координуватиме спільні проєкти у межах програми LYRA.

Як зазначив український міністр, метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу.

Крім того, підписано проєктну домовленість щодо спільного з Великою Британією виробництва артилерії.

Як повідомляли, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

10 жовтня стало відомо, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Також писали, що сотні ракет доставлені в Україну на кілька місяців раніше запланованого терміну.