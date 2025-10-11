Британия и Украина создадут группу для координации проектов в сфере технологий для поля боя

Украина и Великобритания договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA – партнерства в сфере технологий для поля боя.

Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль рассказал, что на полях Международного форума оборонных индустрий DFNC3 было подписано заявление о намерениях между Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины относительно программы LYRA – партнерства в сфере технологий для поля боя.

Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA.

Как отметил украинский министр, целью LYRA является усиление обороноспособности обеих стран путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала.

Кроме того, подписано проектное соглашение о совместном с Великобританией производстве артиллерии.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

10 октября стало известно, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Великобританией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Также писали, что сотни ракет доставлены в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока.