Білий дім скоротив понад 4 тисячі співробітників під час шатдауну

Адміністрація американського президента Дональда Трампа почала звільняти федеральних службовців під час шатдауну у п'ятницю, 10 жовтня.

Про це пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

Директор з бюджету Білого дому Рассел Воут заявив, що 10 жовтня розпочалися скорочення чисельності персоналу (RIF).

Адміністрація повідомила федеральному судді в Каліфорнії, що сім агентств – з питань торгівлі, освіти, енергетики, охорони здоров'я та соціальних послуг, житлового будівництва та міського розвитку, внутрішньої безпеки та фінансів – видали повідомлення про RIF загалом понад 4100 працівникам.

Адвокати уряду повідомили, що Агентство з охорони навколишнього середовища попередило близько 20–30 співробітників про можливі майбутні скорочення. Інші відомства також "розглядають додаткові скорочення штатів" через тривалу відсутність фінансування.

Трамп, своєю чергою, заявив журналістам в Овальному кабінеті, що адміністрація навмисно вирішила звільнити "людей, яких хочуть демократи".

"Це буде орієнтоване на демократів, тому що, як ми вважаємо, саме вони почали цю справу", – наголосив він.

Як зазначається, звільнення здебільшого торкнулися відомств, діяльність яких зазвичай не відповідає пріоритетам адміністрації Трампа.

Серед них: підрозділ Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб, що займається політикою щодо сім’ї та громади, відомство, яке опікується справедливим і рівним забезпеченням житлом у складі Міністерства житлового будівництва та міського розвитку, а також підрозділ Міністерства освіти, який працював над покращенням академічних досягнень учнів K–12.

За федеральними рекомендаціями, співробітники отримають щонайменше 30 днів, а деякі 60, перед тим, як звільнення набуде чинності.

Як пише видання, звільнення через закриття уряду є кульмінацією багаторічної роботи Воута, архітектора стратегії "Проєкт 2025" для другого терміну Трампа, яка передбачала різке скорочення федеральної бюрократії.

Видання зазначає, що розмір федерального апарату не має жодного стосунку до здатності уряду сплачувати свої рахунки під час призупинення його роботи, хоча представники Білого дому хибно натякали на протилежне.

Як відомо, 1 жовтня уряд США значною мірою припинив свою роботу – тобто настав так званий шатдаун – оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

ЗМІ писали, що шатдаун уряду США поставив під питання переговори про зброю між українською та американською сторонами у Вашингтоні цього тижня.

Водночас в МЗС України запевняли, що шатдаун у США не вплинув на двосторонні переговори про постачання зброї.

7 жовтня Сенат США не зміг ухвалити законопроєкти, які дозволили б відновити фінансування урядових відомств і припинити шатдаун.