Белый дом сократил более 4 тысяч сотрудников во время шатдауна

Администрация американского президента Дональда Трампа начала увольнять федеральных служащих во время шатдауна в пятницу, 10 октября.

Об этом пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

Директор по бюджету Белого дома Рассел Воут заявил, что 10 октября начались сокращения численности персонала (RIF).

Администрация сообщила федеральному судье в Калифорнии, что семь агентств – по вопросам торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных услуг, жилищного строительства и городского развития, внутренней безопасности и финансов – выдали уведомления о RIF в общей сложности более 4100 работникам.

Адвокаты правительства сообщили, что Агентство по охране окружающей среды предупредило около 20–30 сотрудников о возможных будущих сокращениях. Другие ведомства также "рассматривают дополнительные сокращения штатов" из-за длительного отсутствия финансирования.

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам в Овальном кабинете, что администрация намеренно решила уволить "людей, которых хотят демократы".

"Это будет ориентировано на демократов, потому что, как мы считаем, именно они начали это дело", – подчеркнул он.

Как отмечается, увольнения в основном коснулись ведомств, деятельность которых обычно не соответствует приоритетам администрации Трампа.

Среди них: подразделение Министерства здравоохранения и социальных служб, занимающееся политикой в отношении семьи и общины, ведомство, которое занимается справедливым и равным обеспечением жильем в составе Министерства жилищного строительства и городского развития, а также подразделение Министерства образования, которое работало над улучшением академических достижений учеников K–12.

Согласно федеральным рекомендациям, сотрудники получат как минимум 30 дней, а некоторые 60, прежде чем увольнение вступит в силу.

Как пишет издание, увольнение из-за закрытия правительства является кульминацией многолетней работы Воута, архитектора стратегии "Проект 2025" для второго срока Трампа, которая предусматривала резкое сокращение федеральной бюрократии.

Издание отмечает, что размер федерального аппарата не имеет никакого отношения к способности правительства оплачивать свои счета во время приостановки его работы, хотя представители Белого дома ошибочно намекали на обратное.

Как известно, 1 октября правительство США в значительной степени прекратило свою работу – то есть наступил так называемый шатдаун – поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь соглашения о финансировании.

СМИ писали, что шатдаун правительства США поставил под вопрос переговоры об оружии между украинской и американской сторонами в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время в МИД Украины уверяли, что шатдаун в США не повлиял на двусторонние переговоры о поставках оружия.

7 октября Сенат США не смог принять законопроекты, которые позволили бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун.