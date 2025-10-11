Лукашенко наказав перевірити бойову готовність армії Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни.
Про це йдеться у повідомленні білоруського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".
За дорученням Лукашенка військові проводять "комплекс заходів" із приведення підрозділів до "найвищого ступеня бойової готовності".
Зазначається, що частина підрозділів білоруської армії здійснить висування у "визначені" райони та "виконає завдання", визначені розпорядженням.
У Міноборони Білорусі заявили, що перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки країни.
Варто зазначити, що Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.
А Сейм Латвії відхилив пропозицію на постійній основі закрити повітряний простір біля східного кордону.