Лукашенко наказав перевірити бойову готовність армії Білорусі

Новини — Субота, 11 жовтня 2025, 12:45 — Уляна Кричковська

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни.

Про це йдеться у повідомленні білоруського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".

За дорученням Лукашенка військові проводять "комплекс заходів" із приведення підрозділів до "найвищого ступеня бойової готовності".

Зазначається, що частина підрозділів білоруської армії здійснить висування у "визначені" райони та "виконає завдання", визначені розпорядженням.

У Міноборони Білорусі заявили, що перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки країни.

Варто зазначити, що Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.

А Сейм Латвії відхилив пропозицію на постійній основі закрити повітряний простір біля східного кордону.

