Лукашенко наказав перевірити бойову готовність армії Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни. Про це йдеться у повідомленні білоруського Міністерства оборони, пише "Європейська правда". За дорученням Лукашенка військові проводять "комплекс заходів" із приведення підрозділів до "найвищого ступеня бойової готовності". Зазначається, що частина підрозділів білоруської армії здійснить висування у "визначені" райони та "виконає завдання", визначені розпорядженням. У Міноборони Білорусі заявили, що перевірку координує Державний секретаріат Ради безпеки країни. Варто зазначити, що Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня. А Сейм Латвії відхилив пропозицію на постійній основі закрити повітряний простір біля східного кордону.

