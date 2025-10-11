Лукашенко приказал проверить боеготовность армии Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить боевую готовность Вооруженных сил страны.

Об этом говорится в сообщении белорусского Министерства обороны, пишет "Европейская правда".

По поручению Лукашенко военные проводят "комплекс мероприятий" по приведению подразделений в "высшую степень боевой готовности".

Отмечается, что часть подразделений белорусской армии осуществит выдвижение в "определенные" районы и "выполнит задачи", определенные распоряжением.

В Минобороны Беларуси заявили, что проверку координирует Государственный секретариат Совета безопасности страны.

Стоит отметить, что Литва продлила закрытие части своего воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, введенное сначала перед российско-белорусскими военными учениями "Запад", до 1 декабря.

А Сейм Латвии отклонил предложение на постоянной основе закрыть воздушное пространство у восточной границы.