Ліпавський повідомив Сибізі про нові обмеження для дипломатів РФ у Чехії

Міністри закордонних справ України та Чехії – Андрій Сибіга та Ян Ліпавський – обговорили нові обмеження щодо в'їзду дипломатів РФ до Чехії, а також посилення оборони України напередодні зими.

Про це глава чеського зовнішньополітичного відомства повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

11 жовтня Сибіга та Ліпавський провели телефонну розмову. Під час неї Ліпавський розповів українському міністру про про нові обмеження щодо в'їзду російських дипломатів до Чехії.

Також міністри обговорили посилення оборони України напередодні зими та швидке прийняття 19-го пакету санкцій ЄС.

"Ми твердо підтримуємо Україну, яка продовжує захищатися від російського терору", – додав глава чеського зовнішньополітичного відомства.

У контексті обмеження щодо в’їзду дипломатів РФ варто зазначити, що 30 вересня уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.

А 7 жовтня, за даними ЗМІ, уряди країн ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах Європейського Союзу у відповідь на зростання кількості спроб диверсій, які, за розвідданими, часто очолюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.