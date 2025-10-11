Липавский сообщил Сибиге о новых ограничениях для дипломатов РФ в Чехии
Министры иностранных дел Украины и Чехии – Андрей Сибига и Ян Липавский – обсудили новые ограничения на въезд дипломатов РФ в Чехию, а также усиление обороны Украины в преддверии зимы.
Об этом глава чешского внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".
11 октября Сибига и Липавский провели телефонный разговор. Во время него Липавский рассказал украинскому министру о новых ограничениях на въезд российских дипломатов в Чехию.
Также министры обсудили усиление обороны Украины в преддверии зимы и быстрое принятие 19-го пакета санкций ЕС.
"Мы твердо поддерживаем Украину, которая продолжает защищаться от российского террора", – добавил глава чешского внешнеполитического ведомства.
В контексте ограничений на въезд дипломатов РФ стоит отметить, что 30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.
А 7 октября, по данным СМИ, правительства стран ЕС договорились ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Европейского Союза в ответ на рост количества попыток диверсий, которые, по разведданным, часто возглавляют шпионы под дипломатическим прикрытием.