Липавский сообщил Сибиге о новых ограничениях для дипломатов РФ в Чехии

Министры иностранных дел Украины и Чехии – Андрей Сибига и Ян Липавский – обсудили новые ограничения на въезд дипломатов РФ в Чехию, а также усиление обороны Украины в преддверии зимы.

Об этом глава чешского внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

11 октября Сибига и Липавский провели телефонный разговор. Во время него Липавский рассказал украинскому министру о новых ограничениях на въезд российских дипломатов в Чехию.

Также министры обсудили усиление обороны Украины в преддверии зимы и быстрое принятие 19-го пакета санкций ЕС.

"Мы твердо поддерживаем Украину, которая продолжает защищаться от российского террора", – добавил глава чешского внешнеполитического ведомства.

В контексте ограничений на въезд дипломатов РФ стоит отметить, что 30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.

А 7 октября, по данным СМИ, правительства стран ЕС договорились ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Европейского Союза в ответ на рост количества попыток диверсий, которые, по разведданным, часто возглавляют шпионы под дипломатическим прикрытием.